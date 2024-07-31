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Hamas Lideri İsmail Haniye'ye suikast sonrası akıllara MİT'in MOSSAD farelerine yaptığı operasyonlar geldi
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Hamas Lideri İsmail Haniye'ye suikast sonrası akıllara MİT'in MOSSAD farelerine yaptığı operasyonlar geldi

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 20:51   |   Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 20:51

Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından düzenlenen suikastla şehit edilmesinin ardından gözler MOSSAD’a çevrildi. Bilindiği üzere MOSSAD, bazı ajanları kiralayarak özellikle başka ülkelerdeki Filistinlileri yakından takip edip sonrasında hain planını uygulamaya sokuyordu. Haniye’ye yapılan bu suikast, akıllara MİT’in operasyonlarını getirdi. Ülkemizde de suikast operasyonları yapma planları deşifre olunca MİT peş peşe başarılı operasyonlar düzenleyip oyunlarını bozdu.

Hamas Lideri İsmail Haniyeye suikast sonrası akıllara MİTin MOSSAD farelerine yaptığı operasyonlar geldi
Hamas Lideri İsmail Haniye'ye suikast sonrası akıllara MİT'in MOSSAD farelerine yaptığı operasyonlar geldi

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