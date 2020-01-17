Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında Ruhani camiyi terk etti

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney 8 yıl aranın ardından Tahran'da Cuma namazı kıldırdı. Camide beklenmeyen bir olay yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, namaz biter bitmez camiyi terk etti.
Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında Ruhani camiyi terk etti17.01.2020 23:06
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