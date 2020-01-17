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Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında Ruhani camiyi terk etti

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında Ruhani camiyi terk etti

17.01.2020 23:06

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney 8 yıl aranın ardından Tahran'da Cuma namazı kıldırdı. Camide beklenmeyen bir olay yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, namaz biter bitmez camiyi terk etti.


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