Halk TV müdavimi Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıkladı

07.07.2020 18:12

Gazla çalışan muhalifler kervanına bir isim daha katıldı. Yapacağı açıklama öncesindeki çağrısında ‘Her birimiz bir Gandalf olacağız’ diyen Dr. Serdar Savaş, Youtube kanalında yaptığı canlı yayında cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu. Serdar Savaş, katıldığı canlı yayınlarda koronavirüsle ilgili çelişkili ifadelerde bulunmasıyla tanınıyor. Savaş, bir programda salgınla ilgili “Yaşlı insanların savunma mekanizmaları zayıf diye bu hastalık meydana geliyor. Korkmayın!” demiş, bir süre sonra ise “600 genç ölecek YKS sınavını erteleyin” sözleriyle çelişkiye düşmüştü.

Koronavirüs salgını ardından katıldığı canlı yayınlardaki açıklamalarıyla dikkat çeken Dr. Serdar Savaş, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket olduklarını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.





Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

Dr. Savaş, adaylığını açıkladığı yayına davet ederken yaptığı açıklamada, "Her birimiz bir Gandalf olacağız" diyerek dikkat çekmişti.





GANDALF KİMDİR?

Gandalf, İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninin önemli bir kesitini anlattığı Yüzüklerin Efendisi adlı roman üçlemesindeki ana büyücü karakterlerden biridir.

HALK TV'DE FENA OFSAYTA DÜŞTÜ!

Halk Sağlığı Uzmanı olarak basın yayın organlarında koroanvirüsle ilgili demeçler veren Dr. Serdar Savaş, Halk TV'de 15 Mart günü katıldığı bir programda "Yaşlı insanların savunma mekanizmaları zayıf diye bu hastalık meydana geliyor. Korkmayın!" diye uyarıp virüsü hafife almıştı.





Ancak Dr. Savaş, üç ay sonra dün bir televizyon programında YKS sınavının ertelenmesi gerektiğini belirtmiş ve gençleri işaret etmişti. Savaş katıldığı yayında şunları söyledi:

"Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bu sınavın neticesinde meydana gelecek bulaşmalar neticesinde 600 kişi hayatını kaybedecek. Peki, bunun hesabını kim verecek?" Savaş'ın her iki demeci arasındaki derin çelişki dikkat çekici bulundu.