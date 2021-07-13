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Hakkari'de Polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu

Hakkari'de Polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu
13.07.2021 15:27 - Son Güncelleme: 13.07.2021 15:27
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2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı olarak görev yapıyordu. İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir polis memuru makamına geldi ve henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Hasan Cevher'i vurdu. Cevher olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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