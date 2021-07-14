Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo telef oldu! Konya Valiliği açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı

Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü'nün Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri dikkat çekiyor. Küresel ısınmayla birlikte Tuz Gölü'nün suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo Tuz Gölü'nde ölü olarak bulundu. Konya Valiliği'nden ise yapılan açıklamada "Konya Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.