Hakan Bayrakçı'dan Ömer Lütfü Avşar'ın İHA-SİHA hazımsızlığını susturan cevap

CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranlarında yayınlanan programda T3 Vakfı’nı karalamaya yönelik sözler sarf eden Ömer Lütfü Avşar’a sert tepki gösterdi.
Ömer Lütfü Avşar, CNN Türk ekranlarında yayınlanan programda T3 Vakfı'nı karalamaya yönelik sözler sarf etti. "Drone hikayesinden bir mucize çıkartılmaya çalışılıyor" diyerek akılalmaz bir açıklamaya imza atan Avşar'a CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı sert tepki gösterdi.
İKTİDAR HER ŞEYİ YANLIŞ YAPIYOR DEMEK HASTALIKTIR
Bayrakçı, ''Türkiye bir teknoloji üretmişse neyini tartışıyoruz. Yıllarca teknolojide Dünyaya mahkum yaşadık. Bir iktidar her şeyi yanlış yapıyor demek hastalıktır'' diye cevap verdi.