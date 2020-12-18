Haberler Video Haber Videoları Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu! (İstanbul yol durumu)

Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu! (İstanbul yol durumu)

Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu! (İstanbul yol durumu)
18.12.2020 16:26
Ana Sayfa 02:16
Koronadan ölen bir kişi...
Ana Sayfa 02:47
Osman Kavala ve Henri Barkey...
Ana Sayfa 04:48
İkinci el araç piyasasında...
Ana Sayfa 07:00
Hamside büyük tehlike! Kış...
Ana Sayfa 02:31
TOKİ'den ev alıp satılır mı?...
Ana Sayfa 06:03
Müge Anlı'yı kızı ağlattı,...
Ana Sayfa 02:33
Koronavirüs geçirenler aşı...
Ana Sayfa 01:47
Önce kısıtlamaya sonra da...
Ana Sayfa 01:22
Meteoroloji’den İstanbul için...
Ana Sayfa 02:11
Bay Kemal iyice köşeye sıkıştı
Ana Sayfa 00:11
Kurtlar Vadisi'nin efsane...
Ana Sayfa 01:29
Babacan'a: 15 Temmuz gecesi...

Hafta sonu koronavirüs nedeniyle uygulanacak dışarı çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasındaki son duruma göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı. Trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.


Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.

Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.




BURSA'DA, KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Bursa'da trafik yoğunluğu oluştu.




Kısıtlama öncesi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Bursa- Ankara yolunda trafiğe neden oldu.

Kent trafiğinin önemli noktalarından olan Acemler Kavşağı'ndan Bursa ve Ankara yönüne uzun araç kuyrukları oluştu.

Kısıtlama öncesi kentte yüzde 60 oranında arttığı öğrenilen trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları