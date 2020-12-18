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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhur İttifakı 2023 yılında da iktidar olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhur İttifakı 2023 yılında da iktidar olacak
18.12.2020 18:20
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Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi. Bahçeli açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli cevap verdi. Bahçeli açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" ifadelerine yer verdi.
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