Kuyruğun ucu bucağı yok! Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 35 kilometrelik tır kuyruğu: Bekleyiş günler sürüyor

Yani 3 gündür çıkış yapmak için burada bekliyorum. Burada en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz tuvaletlerin olmayışı. Seyyar da olsa buraya tuvalet koyulmasını istiyoruz. Burada çöp bidonları istiyoruz. Ortalık çöpten geçilmiyor. Geceleri buralar çok karanlık oluyor ve bu yüzden mülteciler arabalarımıza gizlice biniyor" dedi.

