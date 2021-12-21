Kuyruğun ucu bucağı yok! Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 35 kilometrelik tır kuyruğu: Bekleyiş günler sürüyor
Türkiye'den yükledikleri ihraç ürünlerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan tırlar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kuyruğun uzunluğu hafta sonu ise 35 kilometreyi buldu. Sınırdan geçmek için 3 gün bekleyen tır şoförleri, özellikle Hamzabeyli'de ihtiyaçlarını karşılayacak tesis yapılmasını ve yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların brandaları keserek araçlarına gizlice binmesinin önlenmesi için denetimlerin artırılmasını istedi. Bununla birlikte Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk, aralıklarla 29 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı.
Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonunda 35 kilometreyi bulan kuyruk, dün 20 kilometreye kadar düştü. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise yol boyunca bulunan TIR parklarında, 2 binden fazla araç, çıkış yapmak için bekliyor. Sürücüler, konaklama ve yemek gibi tüm ihtiyaçlarını TIR parklarında karşılıyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış için geceleri zaman zaman sıfırın altına düşen havada 3 gündür sıra bekleyen sürücüler, park ve tesis yapılmasını, ayrıca Avrupa'ya gitmek için brandaları keserek araçlarına gizlice binen kaçakların önlenmesi için denetimlerin artırılmasını istedi.
"3 GÜNDÜR KUYRUKTA BEKLİYORUM"
Fransa'ya tekstil malzemesi taşıyan Aydın Uzunkaya, "Yıllardır bu yollardan gidip geliyoruz ama bugüne kadar böyle sıra görmedik. Yetkililere sesleniyorum, lütfen bizi mağdur durumda bırakmasınlar. Cumartesi günü 38 kilometreden kuyruğa girdim önümde hala 8 kilometre kuyruk var.
Yani 3 gündür çıkış yapmak için burada bekliyorum. Burada en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz tuvaletlerin olmayışı. Seyyar da olsa buraya tuvalet koyulmasını istiyoruz. Burada çöp bidonları istiyoruz. Ortalık çöpten geçilmiyor. Geceleri buralar çok karanlık oluyor ve bu yüzden mülteciler arabalarımıza gizlice biniyor" dedi.
"MÜLTECİLER SOPA VE TAŞ ATARAK BİZE SALDIRIYOR"
Araçlarına gizlice binen kaçaklar nedeniyle zor durumda kaldıklarını, müdahale etmek istediklerinde ise sopa ve taşla saldırıya uğradıklarını söyleyen Uzunkaya, "Ellerinde sopa var, taş atıyorlar. Arabalarımızdan inmeye korkuyoruz. Yemek yiyeceğimiz yer de yok, nerede yemek yiyeceğiz?