Gündem Rusya - Ukrayna Savaşı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını dile getiren Ömer Çelik, "Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı. Ukrayna'da diplomatik misyonlarımızın görevinin başında olduğu söyleyen Çelik, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın temastayız" dedi. AK Parti Sözcüsü, AB'ye de sert tepki gösterdi...