Gülistan Doku cinayeti soruşturması: Gözaltılar ve yeni gelişmeler

Korumadan İtiraf: "SIM Kartı Ben Götürdüm"

Soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik itiraf, Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'ndan geldi. Eroğlu, Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen SIM kartını bizzat Vali Sonel'den aldığını ve Ankara'daki polis memuru Gökhan Ertok'a ulaştırdığını kabul etti. Karataş'ın aktardığına göre, koruma aynı zamanda bu polis memuruna düzenli para transferleri yapıldığını da itiraf etti.

Eski Başhekim Adliyede

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de şu dakikalarda adliyede ifade veriyor. Başhekime sorulacak en can alıcı sorular:

Gülistan Doku'nun hastane kayıtları neden ve kimin talimatıyla silindi?

Dijital veriler üzerindeki oynamalar hangi birimler tarafından yapıldı?

Kurgu Fotoğraf İddiası: "İntihar Senaryosu mu?"

Gülistan Doku'nun viyadük üzerinde görüldüğü ve kamuoyuna servis edilen o meşhur fotoğraf karesi hakkında Mehmet Karataş çarpıcı bir iddiada bulundu:

"Hastaneye giriş görüntüleri yok ama hızla geçen bir aracın kamerasından bu kare bulunuyor. Bu fotoğraf, kamuoyunun aklına 'intihar' ihtimalini yerleştirmek için kurgulanmış bir senaryonun parçası olabilir."

Cansız Beden "Köy Mezarlığına mı" Gömüldü?

Gizli tanık ifadelerine dayanan iddiaya göre, Gülistan'ın cansız bedeni önce Karapınar/Peltek köyü yakınlarındaki ıssız bir mezarlığa gömüldü. Soruşturma derinleştikçe, cesedin dikkat çekmemek adına birkaç kez farklı yerlere taşındığı ("beden transferi") öne sürülüyor.