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Gülhane Parkı'nı su bastı: İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti!
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Gülhane Parkı'nı su bastı: İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 12:05   |   Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, 12:05

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Fatih'te etkisini gösterdi. Gülhane Parkı'nın girişini su basarken, yollar suyla kaplandı. Araçlar zorlukla ilerlerken, yağışın kısa sürede büyük etkiler yarattığı görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Fatih ilçesinde bulunan Gülhane Parkı, yağışların etkisiyle sular altında kaldı. Parkın girişinde biriken su nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, özellikle Gülhane Parkı çevresinde trafiği de olumsuz etkiledi. Yolların su ile kaplanması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler yolda kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarına karşı önlem almak için çalışmalarını sürdürürken, parkın girişindeki su birikintilerinin tahliye edilmesi için yoğun çaba harcadı.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle alçak kesimlerde yaşayanların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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