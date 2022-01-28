Grup seks zorbalığı! Gülen Pamukçu cinayetinde şok ifadeler: Ahlaksız ilişkiye zorluyordu!

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık olarak dinlenen Bayram K.'nin ifadeleri şok etti. Gülen Pamukçu ile iş başvurusu için yanına geldiğinde tanıştıklarını belirten Bayram K., daha sonra Pamukçu'nun bir kez daha işyerine geldiğini anlattı.

AHLAKSIZ TEKLİFLER

Bayram K., "Bana erkek arkadaşından ayrıldığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, grup sekse zorladığını, ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, kabul etmediği için şiddete maruz kaldığını, hatta cep telefonunu kırdığını söyledi.

Kendisine birşey olursa elindeki cep telefonunu ilgili makamlara vermemi isteyip, telefonu bana bıraktı. Üç gün sonra öldürüldüğünü öğrendim. Ben de telefonu savcılığa götürdüm" dedi.

SAVCI MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

Tanık ifadesinden sonra Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasında, olay günü gelen ihbar üzerine suç mahalline gidildiğinde, kesici ve delici aletle yaralanan Gülen Pamukçu'nun kan birikintisi içinde yattığı, hemen hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadığı anlatıldı.

SÖYLEYECEK SÖZÜ YOK

Savcının mütalaasının ardından söz hakkı verilen sanık Ali Ulupınar, bir diyeceği olmadığını ifade etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.