Grup seks zorbalığı! Gülen Pamukçu cinayetinde şok ifadeler: Ahlaksız ilişkiye zorluyordu!

İstanbul, Sultangazi'de Gülen Pamukçu'nun (27) eski nişanlısı Ali Ulupınar tarafından öldürülmesine ilişkin davaya tanık ifadesi damga vurdu. Mahkemede tanıklık yapan Bayram K., “Bana erkek arkadaşından ayrıldığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, grup sekse zorladığını, ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, kabul etmediği için şiddete maruz kaldığını, hatta cep telefonunu kırdığını söyledi. Kendisine birşey olursa elindeki cep telefonunu ilgili makamlara vermemi isteyip, telefonu bana bıraktı. Üç gün sonra öldürüldüğünü öğrendim. Ben de telefonu savcılığa götürdüm” dedi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise Ali Ulupınar'ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ali Ulupınar, “Bir diyeceğim yok” şeklinde cevap verdi.