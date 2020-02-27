2019 yılında hayatımıza giren İsveçli genç kız Greta Thunberg, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya karşı insanlığın acilen bir adım atmasını talep ederek sert söylemleri ve duruşuyla herkesin dikkatini çekti. 16 yaşındaki Thunberg’in yarattığı farkındalık sayesinde, dünya çapında milyonlarca insan protesto gösterilerine katıldı ve ülkelerinin liderlerini zorladı. Peki, iklim aktivisti Greta, bireysel bir başkaldırı gösterdiği halde neden dünyanın gündeminde büyük yankı uyandırdı?
"Greta Thunberg" neden dünyanın gündemine oturdu?27.02.2020 19:38
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