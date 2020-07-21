Gözler o saate çevrildi: Başkan Erdoğan başkanlığında kritik toplantı

21.07.2020 11:05

​Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek. Toplantının saat 14:00'te gerçekleşmesi bekleniyor. İşte kritik toplantıda ele alınacak konular...

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Başkan Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018'de TBMM'de yemin etmesi ile resmen hayata geçti.

Yeni sistemin kabinesi de aynı gün açıklandı. İlk yılın sonuna doğru sistemin performansının ölçülmesi ve yeni yönetim modelinin aksayan yönlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Başkan Erdoğan'ın görev yaptığı 2 yıllık süreçte ana gündemi Suriye oluşturdu.

Suriye gündemi ile birlikte Doğu Akdeniz ve Libya konusu da Erdoğan'ın masasındaki önemli konu başlıkları oldu.

Bu yılın mart ayından bu yana koronavirüs gündemi de Cumhurbaşkanlığı hükümetinin en yoğun mesai harcadığı başlıklardan biri oldu.

Başkan Erdoğan, yeni sistemin hayata geçişinin ilk 2 yılını, bugün saat 14:00'da Külliye'de düzenlenecek bir toplantı ile değerlendirecek.