Pınar Gültekin cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Üzerine beton döküp...

21.07.2020 11:17

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş olan demir varilin içerisinden çıkarıldı. Jandarma nezaretindeki itfaiye ekipleri talihsiz kızın cesedini gece özel aparatlarla varilin içerisinden çıkardı. A Haber Muhabiri Vural Efecik, kan donduran cinayetin ayrıntılarını aktardı...

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. Bazı kişilerle görüşen jandarma ekipleri genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığını öğrendi. Jandarma yerkesik bölgesinde üzerine beton dökülmüş vaziyetteki metal bir varili buldu. İtfaiye ekipleri tarafından içerisine zarar verilmeden özenle açılan varilden Pınar Gültekin'in cesedi çıktı.

Pınar Gültekin'in üniversitesinden mesaj

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Vahşet ardından üniversite Gültekin ile ilgili duygulu bir mesaj yayınladı.

"BU SON OLSUN"

Tüm bu gelişmeler sonrası Pınar Gültekin'in üniversitesi sosyal medya üzerinden duygu dolu bir açıklama yayınladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi paylaşımında; "Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini. Mekânı cennet olsun... Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun… #KadınaSiddeteDurDe #pinargultekin" dedi.

ZEYNEP DE AYNI ÜNİVERSİTEDEN

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda boksör erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Zeynep Şenpınar da aynı okuldan geçtiğimiz yıl mezun olmuştu. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren Şenpınar'ın acısı yüreklerde iken Muğla ve Türkiye yeni bir kadın cinayetiyle sarsıldı.