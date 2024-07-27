Golan Tepeleri'ne saldırıda hedef Dürziler mi Hizbullah mı?

HEDEF DÜRZİLER Mİ HİZBULLAH MI?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayı A Haber canlı yayınında anlatan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in içinde yaşayan Dürzi toplumunun yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti. Boyraz, "İsrail vatandaşı olan Dürzilerin ekseriyeti İsrail ordusunda, polisinde ve istihbaratında çalışıyor ve şu anda benim bulunduğum Lübnan'da da çok güçlü bir Dürzi toplumu var ve bunlar İsrail karşıtı direnişin taraftarı. Hem eylemleri hem söylemleri bu yönde. Lübnan'daki Dürzilerin lideri de şu Velid Canbolat. Lübnan'daki Müslüman Hristiyan iç savaşında da Hristiyanlara karşı savaşan bir topluluk Dürziler." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Mecdel Şems'ten bir cenaze kaldırıldığını ve cenazenin Gazze'de öldürülen Dürzi İsrail askerinin cenazesi olduğunu ifade eden Boyraz, "İsrail bayrağına sarılmıştı tabut ve İsrail bayraklarıyla Dürzi bayrakları vardı. O cenazede buradaki Lübnan'daki Dürzi Velid Canbolat'ın babası Kemal Canbolat'ın da posterleri açıldı. Velit Canbolat buna çok sert bir açıklama yaptı. Canbolat, "Ben bu sahneden iğreniyorum. Kemal Canbolat Arapların kahramanıdır, İsrail bayrağının arkasında onun fotoğrafının açılması kabul edilemez." dedi." ifadelerini kullandı.

İsrail içindeki Dürzi toplumunun tartışmaları olduğunun altınız çizen Boyraz, "Yahudiler öldüğü zaman daha farklı bir karşılık verilebilirdi deniliyor. 6-7 yıl önce İsrail bir kanun geçirdi: Yahudi Ulus Devleti Yasası. Yasada bu ülkenin kaderine yalnız Yahudiler karar verir deniliyordu. Bu kanunu geçirmesinin sebebi şuydu: Filistinlilerin nüfusu artarsa Yahudiler azınlığa düşerse İsrail vatandaşları arasında İsrail'in kaderini Yahudiler belirlebilsin diyeydi. Bu durum Dürzi toplumu tarafından çok eleştirilmişti." şeklinde konuştu.

Dürzilerin İsrail için çok bedel ödediklerini ifade ettiklerini belirten Boyraz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Dürziler, 'biz canımızla kanımızla hala istihbaratın, askerin, polisin içerisindeyiz. Biz Yahudi değiliz siz Yahudi devleti yasası çıkarıyorsunuz.' diyorlar. Bütün bunları neden anlattım. Bugün vurulan yer Dürzi toprağı ölenler de Dürziler böyle bir tartışmalı bir durumun ortasında."

BİR TAŞLA İKİ KUŞ MU?

Boyraz'ın açıklamaları sonrası araya giren Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, "Bir taşla iki kuş mu?" diyerek durumu özetledi.