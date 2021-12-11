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Gökçeada ve Bozcaada’ya kötü hava koşulları yüzünden feribot seferleri yapılamıyor

Gökçeada ve Bozcaada’ya kötü hava koşulları yüzünden feribot seferleri yapılamıyor
11.12.2021 12:56 - Son Güncelleme: 11.12.2021 12:57

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Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ'tan seferler ile ilgili açıklama geldi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli- Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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