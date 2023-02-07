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'Göçük altındayım' yalanıyla paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

'Göçük altındayım' yalanıyla paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
07.02.2023 16:17

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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 'Göçük altındayım, yangın çıktı' şeklinde sosyal medyadan dezenformasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilip, gözaltına alınan İbrahim Ö., tutuklandı.

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Afyonkarahisar'da 'deprem oldu', 'AFAD deprem', 'Gaziantep' ve 'yardım' etiketleri ile 'Göçük altındayım, yangın çıktı.

Gaziantep İslahiye 6 aylık bebek var, Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Deveci Sokak no 1' paylaşımı yapan İbrahim Ö. (23), dün akşam Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müzce 6 Şubat 2023 günü ülkemizde meydana gelen deprem olayı ile alakalı @brahimz93715765 rumuzlu sosyal medya kullanıcısının göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hesap kullanıcısının Afyonkarahisar doğumlu İbrahim Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs 6 Şubat 2023 günü Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan İbrahim Ö., sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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