Haberler Haber Videoları 10 ilde 3 aylık OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL) TBMM'de kabul edildi

10 ilde 3 aylık OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL) TBMM'de kabul edildi

10 ilde 3 aylık OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL) TBMM'de kabul edildi
07.02.2023 15:49 - Son Güncelleme: 07.02.2023 15:55

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:47
Başkan Erdoğan açıkladı: 10...
Haber 02:38
Elbistan deprem anı kamerada!...
Haber 03:58
Hakkınız ödenmez! 12 bin 752...
Haber 00:18
Enkazdan sağ çıkarılan çocuk...
Haber 01:27
Depremde can kaybı SON DAKİKA:...
Haber 01:55
Enkaz altında sosyal medya...
Haber 01:32
Deprem Hatay Havalimanı'nın...
Haber 02:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...
Haber 00:44
Devlet tüm imkanlarıyla...
Haber 01:48
Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
Haber 03:02
Deprem bölgesinde hava nasıl...
Haber 01:04
Depreme canlı yayında...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantının başlamasından sonra birleşime ara veren Şentop daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı. Aranın ardından TBMM olağanüstü hal ilanı için tekrar toplandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklüklerindeki depremlerin etkilediği 10 ilin afet bölgesi ilan edilmesi ve üç ay süreli OHAL ilan edilmesi öneri oylandı. Karar onaylandı.Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

Haber Videoları

DEPREM SONRASI OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL) İLAN EDİLEN 10 İL HANGİLERİ?


Kahramanmaraş

Gaziantep

Malatya

Diyarbakır

Kilis

Şanlıurfa

Adıyaman

Hatay

Osmaniye

Adana

SON DAKİKA