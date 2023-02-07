TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantının başlamasından sonra birleşime ara veren Şentop daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı. Aranın ardından TBMM olağanüstü hal ilanı için tekrar toplandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklüklerindeki depremlerin etkilediği 10 ilin afet bölgesi ilan edilmesi ve üç ay süreli OHAL ilan edilmesi öneri oylandı. Karar onaylandı.Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.