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Giresun'u sağanak vurdu!
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Giresun'u sağanak vurdu!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:15 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:14

Giresun Tirebolu'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları suyla doldurup hayatı adeta felç etti. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu, vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Giresun'da sağanak yağış etkisini gösterdi (İHA)

CADDE VE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İlçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı (İHA)

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Birden bastıran ani sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi (DHA)

TAŞKIN NEDENİYLE YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Metrekareye yaklaşık 85 kilogram yağış düşen ilçede taşkın nedeniyle şehir içi yolu trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri yollarda suyun tahliyesi ve molozların temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Yağış bölgede aralıklarla sürerken, valilik vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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