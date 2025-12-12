İSPARK’a yüzde 62,5 zam onaylandı

CHP'li İBB'den İstanbul'a zam yağmuru...

İstanbullunun cebini yakan karar, CHP'li üyelerin oylarıyla Meclis'ten geçirildi. İBB iştiraki İSPARK başta olmak üzere Kent Lokantası ve mezarlık ücretlerine kadar birçok kalemde artışa gidildi. Şehirde otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam yapılırken, sosyal destek amacıyla kurulduğu öne sürülen Kent Lokantası fiyatları da yükseltildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.

Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar ücretin yüzde 33,3 zamla 150 liradan 200 liraya, 1-2 saat arası ücretin 180 liradan 240 liraya, 2-4 saat arası ücretin 220 liradan 300 liraya, 4-8 saat arası ücretin 275 liradan 380 liraya, 8-12 saat arası ücretin 350 liradan 450 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 500 liradan 550 liraya yükseltilmesi önerildi.

Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar ücretin 150 liradan 220 liraya, 1-2 saat arası ücretin 200 liradan 300 liraya, günlük ücretin 400 liradan yüzde 62,5 zamla 650 liraya ve sonraki her saatin 50 liradan 60 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar ücretin 100 liradan 140 liraya, 1-2 saat arası ücretin 130 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretin 160 liradan 230 liraya, 4-8 saat arası ücretin 200 liradan 280 liraya, 8-12 saat arası ücretin 260 liradan 370 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 400 liradan 450 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar ücretin 120 liradan 170 liraya, 1-2 saat arası ücretin 150 liradan 220 liraya, günlük ücretin 300 liradan 500 liraya ve sonraki her saatin 40 liradan 50 liraya yükseltilmesi önerildi.

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar ücretin 80 liradan 110 liraya, 1-2 saat arası ücretin 110 liradan 140 liraya, 2-4 saat arası ücretin 130 liradan 170 liraya, 4-8 saat arası ücretin 170 liradan 220 liraya, 8-12 saat arası ücretin 210 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 310 liradan 370 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Söz konusu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar ücretin 90 liradan 120 liraya, 1-2 saat arası ücretin 120 liradan 160 liraya, günlük ücretin 240 liradan 320 liraya, sonraki her saatin 35 liradan 50 liraya yükseltilmesi istendi.

Ayrıca, kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de 60 lira olan 1 saatlik ücretin 80 liraya, 1-2 saat arası ücretin 70 liradan 90 liraya, 2-4 saat arası ücretin 90 liradan 110 liraya, 4-8 saat arası ücretin 110 liradan 140 liraya, 8-12 saat arası ücretin 160 liradan 210 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 200 liradan 260 liraya yükseltilmesi önerildi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 60 liradan 90 liraya, 1-2 saat arası ücretin 80 liradan 110 liraya, günlük ücretin 190 liradan 240 liraya ve sonraki her saatin ise 30 liradan 40 liraya yükseltilmesi talep edildi.

ORMAN, KORU VE MESİRE ALANLARINA GİRİŞ ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ

Öte yandan Meclis'te, orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine artış yapılması teklifi görüşüldü.

Buna göre, söz konusu yerlere giriş ücretinin otomobiller için 170 liradan 250 liraya, minibüs, kamyonet ve panelvan için 420 liradan 550 liraya, midibüs için 750 liradan 1000 liraya, otobüs ve kamyon için 1500 liradan 2 bin liraya, motosiklet için de 100 liradan 140 liraya çıkarılması istendi.

Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücretinin 25 liradan 30 liraya, günlük ücretin ise 100 liradan 140 liraya çıkarılması önerildi.

Meclis'te yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

İSPARK ücretlerine en son 12 Haziran 2024'te yüzde 50'ye varan oranlarda, 12 Aralık 2024'te de yüzde 115'e varan oranlarda zam yapılmıştı.

KENT LOKANTASI MENÜSÜNE YÜZDE 43'LÜK ZAM

Bu kapsamda, Kent lokantalarında kent menünün ücretinin 70 liradan yüzde 43 zamla 100 liraya, İstanbulkart'la ödenirse 60 liradan yüzde 58 zamla 95 liraya, pet şişe su fiyatının 5 liradan yüzde 40 zamla 7 liraya çıkarılması talep edildi.

Ağaç budama, kesme ücretlerine yüzde 40 zam istendi. Boyu 10 metreye kadar uzun olan ağaçların budanma ücretinin 1150 liradan yüzde 40 zamla 1610 liraya, boyu 35 santimetre olan ağaçların kesilme ücretinin 1150 liradan yüzde 40 zamla 1610 liraya, ağaç sökme ve dikim aracının 1 günlük kiralama bedelinin 18 bin 250 liradan yüzde 40 zamla 25 bin 550 liraya yükseltilmesi önerildi.

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde iş yeri devir işlem bedellerine de zam öngörüldü. Bu kapsamda, iş yerlerinin yıllık devir işlemlerinde 1 milyon 110 bin 208 lira olan ücretin yüzde 50 zamla 1 milyon 665 bin 312 lira olması, Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde iş yerlerinin yıllık devir işlemlerinde 1 milyon 475 bin 184 lira olan ücretin yüzde 50 zamla 2 milyon 212 bin 777 lira olması talep edildi.

Tuvalet kullanım ücretlerinin 5 liradan yüzde 100 zamla 10 liraya yükseltilmesi istendi.

SOSYAL TESİSLERDE YİYECEK ÜCRETLERİNE ZAM

Sosyal tesislerdeki yiyecek ücretlerinde de farklı oranlarda artış talep edildi. İftar menüsünün 550 liradan yüzde 27 zamla 700 liraya, roll ekmeğin 4 liradan yüzde 25 zamla 5 liraya, personel yemeğinin 140 liradan yüzde 21 zamla 170 liraya, kahvaltı tabağının 250 liradan yüzde 10 zamla 275 liraya yükseltilmesi önerildi.

Zabıtanın yaptığı cam grafik tipi reklam tanıtım unsurlarının sökümünün 120 liradan yüzde 1566 zamla 2 bin liraya, vinil tipi reklam tanıtım unsurlarının sökümünün 75 liradan yüzde 566 zamla 500 liraya, ışıklı ve ışıksız tabela ve pano sökümünün 390 liradan yüzde 284 zamla 1500 liraya çıkarılması öngörüldü.

İBB'ye bağlı müzelere yüzde 26,67 ila yüzde 30 zam, İstanbul İtfaiyesinin verdiği hizmetlere de yüzde 40 zam yapılması istendi.

Süper Lig'deki müsabakalarda görevlendirilecek itfaiye araçlarının ücretinin 48 bin 825 liradan 68 bin 355 liraya çıkarılması talep edildi.

Özel şirketlere verilecek yangın güvenlik eğitimi ücretinin grup başına 52 bin 950 liradan 74 bin 130 liraya çıkarılması öngörüldü.

İMAR VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİN ÜCRETLERİ ARTIRILDI

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü dosya inceleme ücretinin 1250 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmesi istendi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki Belgesi ücretinin 196 bin 262 liradan 400 bin liraya, ücretsiz servis taşımacılığı (kendi personeli için) güzergah kullanım izin belgesi ücretinin 614 liradan 10 bin liraya çıkarılması talep edildi.

İmar konusunda harita işlemleri ücretlerine yüzde 10, inşaat istikamet rölevesi ücretlerine yüzde 20, adres yönetim şefliği ücretlerine yüzde 33, yapı kullanma izin belgesi alınmasına ilişkin ücretlere yüzde 40, dosya inceleme ücretine de yüzde 100 zam önerildi.

Lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici yetki belgesi ücretinin 245 bin 248 liradan 500 bin liraya, lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici araç izin belgesi ücretinin de 6 bin 656 liradan 20 bin liraya çıkarılması istendi.

Meclis'te yapılan oylamada, İBB'nin bazı kalemlerine zam yapılması teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

İSTANBUL'DA EN PAHALI MEZAR YERİ ÜCRETİ 334 BİN 896 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Toplantıda 2026 yılındaki mezarlık ücret ve hizmet bedelleri görüşüldü. Bu kapsamda, Meclis tarafından 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretleri belirlendi.

Tarifeye göre, gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz verilmeye devam edecek.

Tabutlu defin ücretinin 1184 liradan yüzde 100 zamla 2 bin 368 liraya, briket lahit 3 bin 700 liradan 7 bin 400 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 5 bin 968 liradan 11 bin 936 liraya, tek katlı lahit mezar 9 bin 240 liradan 18 bin 480 liraya, çift katlı lahit mezar 12 bin 340 liradan 24 bin 680 liraya yükseldi.

MEZARLIK YERİ BEDELLERİ

Mezarlık yeri bedelleri ise gruplara göre değişim gösterdi.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 17 bin 904 lira olan yer bedeli yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya çıktı.

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedeli 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseldi.

Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce ve Avcılar'ın bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 3 bin 248 lira olan yer bedeli 6 bin 496 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22 bin 384 liradan 44 bin 768 liraya, boş mezar yeri bedeli 44 bin 788 liradan 89 bin 536 liraya çıktı. 3 bin 248 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 6 bin 496 lira oldu.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci ve Kayabaşı'nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 14 bin 928 liradan 22 bin 392 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 7 bin 456 liradan 11 bin 184 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 128 liradan 192 liraya çıktı.

Daha önce köy statüsünde olan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya'nın içinde bulunduğu dördüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 7 bin 152 liradan 10 bin 728 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 3 bin 584 liradan 5 bin 376 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 128 liradan 192 liraya çıkarıldı.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 1360 liradan 2 bin 720 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 14 bin 336 liradan 28 bin 672 liraya, boş mezar yeri 23 bin 280 liradan 46 bin 560 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 544 liradan 1088 liraya yükseldi.

Çeşme su kullanım bedeli ise 61 bin 600 liradan yüzde 710,90 zamla 500 bin lira oldu.