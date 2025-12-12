Dönercide mide bulandıran görüntüler: “Leş gibi kokuyor”

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimleri kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren bir dönerciyi kontrol etti. Denetimde hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Pişmiş ve Pişmemiş Tavuklar Aynı Dolapta

İşletmede pişirilmiş tavuk ürünleri ile pişmemiş tavukların aynı dolapta muhafaza edildiği belirlendi. Görüntüler, işletmedeki hijyen eksikliğini açıkça ortaya koydu.

İşletme Sahibinden Savunma

Denetim sırasında işletme sahibi, tavukları "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" diyerek savundu. Ancak zabıta ekiplerinin tepkisi üzerine hijyen ihlalleri kayıt altına alındı.

"Leş Gibi Kokuyor" Tepkisi Kamerada

Zabıta ekiplerinin "Boğulacağım, leş gibi kokuyor" sözleri denetim anlarına yansıdı. Mide bulandıran görüntüler anbean kamerayla kaydedildi.

Ürünler İmha Edildi, İşletme Kapatıldı

Denetim sonrası hijyen kurallarına aykırı ürünler imha edilirken, dönerci Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla mühürlenerek kapatıldı.