SON DAKİKA | Polisin üzerine aracını süren sürücü tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapılan yol uygulaması sırasında M.A.A. isimli sürücü, dur ihtarına uymayarak görevli polislerin üzerine aracını sürdü. Polisleri sürükleyip çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede yakalandı.

Bakan Yerlikaya'dan Dikkat Çeken Mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, videolu paylaşımında dur ihtarına uymamanın ağır sonuçlarına dikkat çekti. Son 6 yılda bu nedenle 9 polis şehit olurken 16 polis gazinin bulunduğunu vurguladı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi Açıklandı

Yerlikaya, mevcut kanunda 2 bin 167 TL olan cezanın caydırıcı olmadığını belirterek yeni trafik kanunu teklifinde uygulanacak yaptırımları paylaştı. Buna göre dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL idari para cezası, 60 gün ehliyete el koyma ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi öngörülüyor.

Sürücü Tutuklandı

M.A.A. isimli sürücü, dur ihtarına uymamanın yanı sıra polislerin üzerine kasten araç sürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vatandaşlara Çağrı

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek "Biz gereğini yaparız" mesajını verdi.