Hazal Öykü Milyoner'de 300 bin liralık evcil kedi nüfusu sorusuna yanlış cevap verdi
Kim Milyoner Olmak İster'de hukuk öğrencisi Hazal Öykü'nün heyecan dolu macerası 300 bin liralık soruda noktalandı. Başarılı bir performansla barajları aşan ve yapay zeka hukukuna kadar uzanan sohbetiyle dikkat çeken Hazal, hiçbir jokeri kalmamasına rağmen "ya hep ya hiç" diyerek risk aldı. Avrupa'daki evcil kedi nüfusuna dair soruda, Paris'teki fare probleminden yola çıkarak Fransa'yı eleyip Türkiye yanıtını veren yarışmacı, doğru cevabın Fransa çıkmasıyla büyük ödüle veda etti.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Televizyon