PODCAST CANLI YAYIN
BOLU ULAŞIM HABERİ: Bolu Dağı kapalı mı? Açık mı? Alternatif güzergah neresi?
Haberler Haber Videoları

BOLU ULAŞIM HABERİ: Bolu Dağı kapalı mı? Açık mı? Alternatif güzergah neresi?

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 17:56 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 18:12

Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle D-100 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Peki; Alternatif güzergah neresi? İşte detaylar.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi etkili olan yoğun kar yağışı ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve bir tırın makaslaması sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması planlanıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Sarıyer'de kayan cip can aldı!
21.02.2025Cuma
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu!
21.02.2025Cuma
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu!
21.02.2025Cuma
17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
21.02.2025Cuma
Numan Kurtulmuş'tan TÜSİAD'a tepki!
21.02.2025Cuma
Bunlar da Var
Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribün olayları nedeniyle durduruldu! İşte o anlar 00:31
Anderlecht - Fenerbahçe maçında kavga
20.02.2025Perşembe
Anderlecht - Fenerbahçe maçında olaylar çıktı! Hakem oyunu durdurdu 00:43
Tribün olayları büyüdü! Hakem soyunma odasına gitti
20.02.2025Perşembe
Tabancasını boynuna dayadı şaka kanlı bitti! O anlar kamerada 00:26
Tabancasını boynuna dayadı şaka kanlı bitti!
20.02.2025Perşembe
Trump Jr.’dan Zelenskiy’e dansöz göndermesi! Meşhur videoyu paylaştı Savaşı bizim paramız olmadan kazansın dedi 00:19
Trump Jr.’dan Zelenskiy’e dansöz göndermesi!
20.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN