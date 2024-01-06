AK Parti'de gözler İstanbul adayına çevrildi. Geçtiğimiz gün yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi alan Erdoğan pazar günü İstanbul adayının açıklanacağını duyurdu.

AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

"Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak." dedi.

Erdoğan, "Ankara adayınızı Ankara'da mı açıklayacaksınız?" sorusunu "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz, Ankara'da açıklayacağız." diye cevapladı.

"Seçim beyannamesinde bizi neler bekliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, beyannameyi Ankara'da yeni konferans salonunda açıklayacaklarını bildirdi.

"PAZAR GÜNÜ YARIYA YAKINI AÇIKLANIR"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

Gazetecilerin "keyfinizi yerinde gördük" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zamanki gibi." karşılığını verdi.

ADAY TANITIM SÜREÇLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK

AK Parti büyük lansmanı, beyannamenin de açıklanacağı 15 Ocak'ta planlıyor. İlçe adaylarının tanıtımını her il kendi hazırladığı bir organizasyon ile yapacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin ilçe aday tanıtımlarına Başkan Erdoğan'ın katılması öngörülüyor. Diğer illerin ilçe tanıtımlarına ise genel başkan yardımcıları katılacak.Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda Anadolu Sohbetleri'nin Konuğu olan Yavuz, AK Parti'nin aday belirleme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Ankara ve İstanbul'da bu seçimi alacağız. İmamoğlu ve Yavaş'ın her ölçüm yaptığımızda oyları biraz daha düşüyor. Zaman AK Parti'nin lehine işliyor" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz şu ifadeleri kullandı:



"ZAMAN BASKISI YOK ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE GİDİYOR"

AK Parti geç mi kalıyor, sesleri yükseldi. Öngördüğümüz takvimde sapma yok. Geçen dönem bu işin bitişi ocak sonuydu, yine ocak sonunda bitirmiş olacağız. O dönemde kasımda açıklamaya başlamıştık, bu dönem ocakta başladık. Kasımda başlayan takvimi yine ocakta bitirmiştik. Yine Ocak sonunda bitireceğiz. Öngördüğümüz takvim Ocak sonuna kadar devam etmesiydi. Zaman baskısı yok öngördüğümüz şekilde gidiyor.Çok iyi bir mutfak çalışması yaptık. 2020 yılından bu yana memnuniyet anketleri yaptık. Bazı illerde yılda 2-3 defa memnuniyet anketleri yaptığımız oldu. E- temayül yoklaması yaptık. Yüz yüze temayül yoklaması da yaptık. 'Mevcut başkandan memnun musunuz' diye sorduk ve yanına alternatif iki sütun daha bıraktık. Cumhurbaşkanımız yüz yüze temayül yaptı, herkesle konuştu. Temayüle katılan herkese söz verdi. Sizin tercihlerinizle listeyi yapacağız diye vurgu yaptı.

"12 BÜYÜKŞEHİR OLMAK ÜZERE TOPLAM 28 ADAY AÇIKLANACAK"

Pazar günü adayların bir kısmını İstanbul'da açıklayacağız. 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 adayın açıklanacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanımız da dile getirmişti, adayların yarısına yakını açıklamış olacağız. Kalanları Ankara'da yeni salonda açıklayacağız. Partimizin yeni konferans salonunda aday tanıtımı ve beyannamemizi açıklayacağız. Seçim beyannamesini de ilan ettiğimiz toplantıyla iller ve büyükşehirler bitmiş olacak.

"İLÇELERİN DE AÇIKLANMASINDA GEÇEN DÖNEM TARİHİNİ GEÇMEYECEĞİZ"

Planlamamıza göre ilçeler 15'ine kadar çokça hazır olur. Açıklar mıyız, Cumhurbaşkanımızın takdirine bağlı ama aday tanıtımımız illerle sınırlı kalabilir. Pazar günü hiçbir ilçe açıklanmayacak. Ocak sonuna geçmeden, aday açıklamalarını tamamlamayı planlıyoruz. İlçelerin de açıklanmasında geçen dönem tarihini geçmeyeceğiz.

İSTİŞARELER SÜRÜYOR

Cumhur İttifakı ortaklarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Dün de bu görüşmeleri devam ettirdik. Geçen dönem HÜDAPAR bizim listelerden seçimlere girdi. Biz Yeniden Refah Partisi'nin de BBP'nin de girmesini arzu etmiştik. Ama böyle olmasının daha iyi olduğunu düşündüler. Herkesin ayrı programı tüzel kişiliği var, karşılıklı müzakere ederek bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz. HÜDAPAR ile daha ileri mesafe aldık, ama bitmiş değil.

MECLİS ÜYELİĞİ KONUSUNDA MHP İLE AYRI ADAYLAR ÇIKARACAĞIZ

MHP ile meclis üyeliği hariç istişarelerimizi tamamladık. MHP ile uzun uzun çok bereketli müzakereler yaptık. Bakış açımızı baştan koyduk. Tek tek AK Parti ve MHP'nin karından önce Cumhur İttifakı karı hesap ederek çalışma yürüteceğiz dedik. 13 toplantı yaptık. Zaman baskısı hissetsek yarım saatte anlaşırdık. İlleri paylaştık. 5 ilde MHP adaylarını destekleyeceğiz. 24 ilde bizim adaylarımızı MHP destekleyecek. 22 ilde de rekabet olacak.

51 İL GENEL MECLİSİNDE AYRI GİRİYORUZ

Meclis üyeliğinde büyükşehir meclis üyeliği için ortak gireceğiz. Bütün illerde il genel meclisinde ayrı ayrı gireceğiz. 51 ilde il genel meclisi var, tamamında ayrı gireceğiz.

PAZAR GÜNÜ 12 BÜYÜKŞEHİR AÇIKLANACAK

Pazar günü 12 Büyükşehir, 16 il açıklanacak. Ankara'da da 15 Ocak'ta büyükşehir ve illerin tamamı açıklanacak. İlçelerin açıklanması Ocak sonu gibi.

Açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde:



1) İstanbul

2) Muğla

3) Kocaeli

4) Erzurum

5) Eskişehir

6) Balıkesir

7) Bursa

8) Aydın

9) Samsun

10) Mardin

11) Denizli

12) Ordu

Büyükşehirler dışında açıklanacak 16 il:



1) Artvin

2) Bayburt

3) Giresun

4) Elazığ

5) Edirne

6) Düzce

7) Bitlis

8) Bingöl

9) Çanakkale

10) Çankırı

11) Kastamonu

12) Rize

13) Sinop

14) Tokat

15) Yalova

16) Isparta