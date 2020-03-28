Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 sanatçının evlerinden icra ettiği “Nane Limon Kabuğu” şarkısının videosunu, “Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla...” mesajıyla paylaştı.
Genç sanatçılar da “Hayat Eve Sığar” dedi... O şarkı ile destek verdiler28.03.2020 00:19
- Genç sanatçılar da “Hayat Eve Sığar” dedi... O şarkı ile destek verdiler
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