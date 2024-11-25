PODCAST CANLI YAYIN
Gaziosmanpaşa’da market soygunu girişimi: Hırsızları içeriye kilitledi
Haberler Haber Videoları

Gaziosmanpaşa’da market soygunu girişimi: Hırsızları içeriye kilitledi

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 23:06

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de bir zincir markette meydana gelen hırsızlık girişimi, market çalışanlarının müdahalesiyle şaşırtıcı bir hal aldı.

Akşam saat 19.00 sıralarında bir markette hırsızlık gerçekleşti. Olayda, içeride hırsızlık yapmaya çalışan üç kişi çalışanlar tarafından fark edilince marketin kapısı kilitlendi.

MÜŞTERİLERE VE RAFLARA SALDIRDILAR
Market içinde mahsur kalan şüpheliler, raflardaki ürünleri dağıtarak içerideki müşterilere fırlattı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin yangın tüpüyle marketin camını kırarak kaçmaya çalıştığı görüldü.

POLİS HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak kaçmaya çalışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Polis, marketin güvenlik kameralarını incelemeye alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI
Aynı cadde üzerinde bulunan bir fırının çalışanı, "Market çalışanları şüphelileri yakalayınca tartışma çıkmış. Şüpheliler çalışanlara saldırmış. Sonra kapı kilitlenmiş. Yangın tüpüyle camı kırarak kaçmaya çalıştılar ama polis hemen yakaladı," ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayın ayrıntılarını araştırmaya devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Ali Atay'a tepkiler çığ gibi: "Bir lira yardımı varsa iade edin"
25.11.2024Pazartesi
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan'dan DNA açıklaması
25.11.2024Pazartesi
Tem Otoyolu'nda muz yüklü tır alev aldı: Trafikte yoğunluk yaşandı
24.11.2024Pazar
Rize'de kış uykusuna yatmayan ayı ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada
24.11.2024Pazar
Aksaray’da buzlanma kazası: Otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı
24.11.2024Pazar
Bunlar da Var
4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada 04:59
4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada
24.11.2024Pazar
Marmara adasındaki mermer ocağında toprak kayması: 1 işçi öldü 01:46
Marmara adasındaki mermer ocağında toprak kayması: 1 işçi öldü
24.11.2024Pazar
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan’dan DNA açıklaması 01:32
"Korkusu yoksa bir daha örnek versin"
25.11.2024Pazartesi
Avcılar’da kuaföre silahlı saldırı: Bir ölü bir ağır yaralı 01:05
Avcılar’da kuaföre silahlı saldırı: Bir ölü bir ağır yaralı
24.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA