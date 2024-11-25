Gaziosmanpaşa’da market soygunu girişimi: Hırsızları içeriye kilitledi

Akşam saat 19.00 sıralarında bir markette hırsızlık gerçekleşti. Olayda, içeride hırsızlık yapmaya çalışan üç kişi çalışanlar tarafından fark edilince marketin kapısı kilitlendi.
MÜŞTERİLERE VE RAFLARA SALDIRDILAR
Market içinde mahsur kalan şüpheliler, raflardaki ürünleri dağıtarak içerideki müşterilere fırlattı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin yangın tüpüyle marketin camını kırarak kaçmaya çalıştığı görüldü.
POLİS HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak kaçmaya çalışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Polis, marketin güvenlik kameralarını incelemeye alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI
Aynı cadde üzerinde bulunan bir fırının çalışanı, "Market çalışanları şüphelileri yakalayınca tartışma çıkmış. Şüpheliler çalışanlara saldırmış. Sonra kapı kilitlenmiş. Yangın tüpüyle camı kırarak kaçmaya çalıştılar ama polis hemen yakaladı," ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri olayın ayrıntılarını araştırmaya devam ediyor.