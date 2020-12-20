Gaziantep'te hastanedeki patlamada ölü sayısı 11'e yükseldi!

Son dakika haberi... Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İncilpınar Mahallesi'nde bulunan Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin, koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, dün saat 04.45 sıralarında yüksek akım oksijen tüpü patladı. Oksijen sisteminin etkilendiği patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde de yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından durumu itfaiyeye bildiren hastane personelleri, alevlerin arasındaki hastaları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık personelleri kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri ile birlikte birinci kattaki 20 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesine camlarını kırarak ulaşıp, alevlerin arasındaki 19 yoğun bakım hastasını tahliye etti.