Haberler Haber Videoları Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te fabrika yangını: 10 kişi dumandan etkilendi
04.07.2023 14:27

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Son dakika haberi! Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, ıslak mendil gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangından dolayı fabrikanın çatısı çöktü.

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Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, ıslak mendil gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangından dolayı fabrikanın çatısı çöktü.

Dumandan etkilenen 10 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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