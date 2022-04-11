RAMAZAN İMSAKİYE
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AVM'de feci ölüm! Hamile kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

AVM'de feci ölüm! Hamile kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti
11.04.2022 18:45 - Son Güncelleme: 11.04.2022 18:52

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Gaziantep Sanko Park AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümden beton zemine düşen ve hamile olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Sevgi Alkayış isimli kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan özel bir AVM'nin üçüncü katının yemek bölümden beton zemine düşen ve hamile olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Sevgi Alkayış isimli kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesinde bulunan özel bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Sevgi Alkayış isimli kadın, AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümden beton zemine çakıldı. Beton zemine çakılan kadın ağır yaralanırken, AMV içerisinde de büyük panik oluştu.

Hastanede hayatını kaybetti
Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üçüncü kattan düşerek ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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