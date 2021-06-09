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Galata Kulesi'nde intihar anları! 20 yaşındaki Hilal Yağmur canına böyle kıydı

Galata Kulesi'nde intihar anları! 20 yaşındaki Hilal Yağmur canına böyle kıydı
09.06.2021 10:23
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20 yaşındaki Hilal Yağmur, Galata Kulesi’nden atlayarak canına kıydı. Genç kızın o korkunç anları kameralara yansıdı. Kızının intihar ettiğine asla inanmadıklarını söyleyen acılı baba Sebahattin Yağmur, "Tam yarım saat önce annesini aramış. Annesine, 'Burası çok güzel anne, çok güzel esiyor' demiş. Çok duygusal bir çocuktu. Mutlaka belli eder, bir şeyler söylerdi" dedi.


İstanbul Beyoğlu'nun gözdesi Galata Kulesi'nde 27 Mayıs saat 15.30'da korkunç bir olay meydana geldi. Hilal Yağmur (20), kuleyi gezmek için en üst kata çıktı. Bir süre sonra seyir terasından aşağıya atladı. 65 metre yükseklikten yere çakılan genç kız, kurtarılamadı. Yağmur'un aşağıya atladığı o anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın bir süre korkuluk yanında dolaştıktan sonra aşağıya atladığı, vatandaşların ise hayrete düştüğü görülüyor.



Kızının intihar ettiğine asla inanmadıklarını söyleyen acılı baba Sebahattin Yağmur, "Tam yarım saat önce annesini aramış. Annesine, 'Burası çok güzel anne, çok güzel esiyor' demiş. Çok duygusal bir çocuktu. Mutlaka belli eder, bir şeyler söylerdi" dedi.

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