Galata Kulesi'nde intihar anları! 20 yaşındaki Hilal Yağmur canına böyle kıydı

20 yaşındaki Hilal Yağmur, Galata Kulesi’nden atlayarak canına kıydı. Genç kızın o korkunç anları kameralara yansıdı. Kızının intihar ettiğine asla inanmadıklarını söyleyen acılı baba Sebahattin Yağmur, "Tam yarım saat önce annesini aramış. Annesine, 'Burası çok güzel anne, çok güzel esiyor' demiş. Çok duygusal bir çocuktu. Mutlaka belli eder, bir şeyler söylerdi" dedi.