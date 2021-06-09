Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika Kanal İstanbul açıklaması: Kanal İstanbul'u durduracağız, şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz

Tek vaatleri Türkiye'nin gelecek vizyonu için hayata geçirilen dev projelere engel olmak olan CHP zihniyeti yine kendini gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul Projesi'nde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KANAL İSTANBUL'U DURDURACAĞIZ"

Kanal İstanbul Projesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını ve projede bulunan şirketlerin paraları ödemeyeceklerini söyledi.



"YATIRIM YAPMALARINI ENGELLEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: TARİHE DAMGA VURACAK

Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.