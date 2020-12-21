Fuat Oktay son dakika fenalaşma videosu izle! Fuat Oktay neden fenalaştı?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Oktay, konuşmasına bir süre devam etmek istedi. Oktay, konuşmasına devam etmek isterken korumaları duruma müdahale etti. Fuat Oktay hastaneye kaldırıldı.