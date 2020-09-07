Fuat Ocak olayı nedir? Gökçen Ocak’tan gözyaşlarıyla çağrı: Ben ölmeden duyun sesimi

07.09.2020 14:17

Fuat Ocak kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökçen Ocak isimli bir kadın Twitter’da eşinin amcası Fuat Ocak tarafından tehdit ve tacizlere maruz kaldığını duyurdu. Genç kadının “ölmek istemiyorum” diye gözyaşlarıyla paylaşım yapmasının ardından #FuatOcakTutuklansın hashtagi gündem oldu. Peki, Fuat Ocak kimdir? Fuat Ocak olayı nedir? İşte yaşanan gelişmelerin detayları…

Fuat Ocak kimdir, kaç yaşında, nereli? Fuat Ocak tutuklandı mı? Fuat Ocak olayı nedir? Gökçen Ocak isimli genç bir kadının gözyaşlarıyla Twitter'da paylaştığı videonun ardından #FuatOcakTutuklansın hashtagi gündem oldu. Fuat Ocak kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Genç kadın paylaştığı videosunda eşinin amcası Fuat Ocak tarafından tehdit ve tacizlere maruz kaldığını öne sürdü.

FUAT OCAK KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Gülşen Ocak, sosyal medya hesabından kendisine yapılan tehdit ve tacizi paylaştı. Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından hakaretlere uğradığını ifade eden talihsiz kadın 'Ölmek istemiyorum, çocuğuma annelik yapmak istiyorum. Kayınvalidem yeni vuruldu ben de vurulmak istemiyorum." dedi.

Gökçen Ocak'ın paylaştığı videoda amca Fuat Ocak'ın "Oğlum bunlar adam değil ki bu sefer ben sizi kökten halledeceğim, göreceksiniz" dediği görülüyor.

Taciz ve tehdit edildiğini söyleyen genç kadın, sosyal medyada maruz kaldığı durumu şu cümlelerle anlattı: "İstanbul Maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok. Fuat Ocak çıkan bir tartışmada oğlu Aykut Ocak'a silah vererek kayinvalidemi vurdurdu. Şimdi sıra bende. Devamlı tehdit ediliyorum, taciz ediliyorum, duyun ne olur!

GÖKÇEN OCAK NE DEDİ?

Genç kadın tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehdit ediliyorum can güvenliğim yok. Fuat Ocak çıkan bir tartışma da oğlu Aykut Ocak'a silah vererek kayınvalidemi vurdurdu şimdi sıra bende Devamlı tehdit ediliyorum, taciz ediliyorum. DUYUN NE OLUR!

Aksam 23'de alınıyoruz gece 3'de eve geliyoruz. Şikayetimizi geri çekmemiz için her şeyi yaşattılar bize şikayetimizi geri çektik fakat tehdit hakaret ve tacizler hala devam ediyor kolluk kuvvetleri ve gerekli mercilere lütfen etiket yapın ÖLMEK İSTEMİYORUM"

FUAT OCAK TUTUKLANDI MI?

#FuatOcakTutuklansın hashtagi gündemin ilk sırasına otururken, konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.