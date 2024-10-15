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Freni patlayan kepçe 7 aracı biçti 8 kişi yaralandı: Kepçenin kontrolden çıktığı anlar kamerada
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Freni patlayan kepçe 7 aracı biçti 8 kişi yaralandı: Kepçenin kontrolden çıktığı anlar kamerada

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 19:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 19:30

Hatay'da fren sisteminde arıza oluşan kepçe 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı. Freni arızalanan kepçenin kontrolden çıktığı anlarsa kameraya yansıdı. Kaza; İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeyken fren sistemi arızalanan kepçe, kontrolden çıktı. Park halindeki araçlara çarparak duran kepçe, 7 araca zarar verdi. Kazada; 8 vatandaşta yaralandı. Kepçenin kontrolden çıkarak seyrettiği anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerinden araçlar çekilerek yol trafiğine açıldı. Kaza anına şahitlik eden Ahmet Kara isimli vatandaş da yaşananları anlattı.

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