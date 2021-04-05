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Fransız polisi, Avrupa Konseyi'nin Agora binasına giren terör örgütü PKK'nın yandaşlarını jopladı

Fransız polisi, Avrupa Konseyi'nin Agora binasına giren terör örgütü PKK'nın yandaşlarını jopladı
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Fransız polisi, Avrupa Konseyi binasına giren bölücü terör örgütü PKK yandaşlarına müdahalede bulundu. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...


Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Daniel Höltgen, yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için gösteri düzenleyen PKK yandaşlarının Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin Agora binasına girdiğini belirtti.

Höltgen, "PKK'lı göstericilerinin Avrupa Konseyi'nin mülküne şiddetli ve izinsiz şekilde girmesine hızla son verdiği için polise bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fransız basınındaki haberlerde, polisin PKK yandaşlarına biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

Strasbourg Savcılığından paylaşılan bilgiye göre, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK yandaşları, Şubat 2019'da Avrupa Konseyi binası ve polise saldırmıştı. Olayda 43 PKK sempatizanı gözaltına alınmıştı.

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