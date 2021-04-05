SON DAKİKA: Terör örgütü PKK’nın haraççısı 200 bin Euro ile örgütten kaçtı





KANDİL'E ÇAĞRILDI

İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 500 bin lira ödüllü gri kategoride yer alan terörist Seyyitoğlu 2011'den beri Diyarbarkır'ın Lice, Dicle ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan sözde Akdağlar, Ape Musa, Brusk ve Görese kamplarında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Diyarbakır ve ilçelerinde inşaat ve taahhüt işleriyle uğraşan müteahhitler ile baraj yapımını üstlenen yüklenici firmalar ve iş adamlarını sözde vergilendirme adı altında haraca bağlayarak silah tehdidiyle yüklü miktarda para toplayan terörist Seyyitoğlu, kısa süre önce örgüt tarafından "iç soruşturma" adı altında Kuzey Irak'a çağrıldı.