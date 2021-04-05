SON DAKİKA: Terör örgütü PKK’nın haraççısı 200 bin Euro ile örgütten kaçtı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde mali gelir komitesi sorumlusu olan 'Cemil' kod adlı Muhsin Seyyitoğlu'nun, sözde örgütün iç soruşturması kapsamında Kandil'e çağrılınca infaz edileceği korkusuyla gizli bir yere gömdüğü 200 bin euro'yu alıp örgütten firar ettiği ortaya çıktı.
KANDİL'E ÇAĞRILDI
İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 500 bin lira ödüllü gri kategoride yer alan terörist Seyyitoğlu 2011'den beri Diyarbarkır'ın Lice, Dicle ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan sözde Akdağlar, Ape Musa, Brusk ve Görese kamplarında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Diyarbakır ve ilçelerinde inşaat ve taahhüt işleriyle uğraşan müteahhitler ile baraj yapımını üstlenen yüklenici firmalar ve iş adamlarını sözde vergilendirme adı altında haraca bağlayarak silah tehdidiyle yüklü miktarda para toplayan terörist Seyyitoğlu, kısa süre önce örgüt tarafından "iç soruşturma" adı altında Kuzey Irak'a çağrıldı.
AVRUPA'YA KAÇMA PLANI
Toplanan tüm paraların kendisinde birikmesi nedeniyle örgüt tarafından sorgulanıp infaz edileceği korkusu yaşayan terörist Seyyitoğlu, cam kavanoz ve bidonlar içinde desteler halinde toprak altında gizlediği ve yerini sadece kendisinin bildiği 200 bin euro (yaklaşyık 1 milyon 900 TL) ile kısa süre önce Kuzey Irak'a kaçtı.