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    • 23.03.2021 18:13
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    Son dakika: 'da PKK'ya operasyon! Ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi... 'nın başkenti ve 'da terör örgütü PKK'ya ait ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Operasyonda 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Baskınların gerçekleştiği binaların girişlerinde PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

    Fransa'da PKK'ya operasyon

    Fransa'da bugün PKK terör örgütünün bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi.


    ANTİ-TERÖR BASKINI
    Sabah saatlerinde ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan ve "legal" bir şekilde farklı isimler altına faaliyet gösteren örgütle bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın gerçekleştirildi.



    Alınan bilgilere göre PKK'nın örtülü dernek ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonlar Fransız Anti-Terör birimi tarafından gerçekleştirildi.

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI
    Yapılan baskınlarda çok sayıda terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı öğrenildi.



    Baskınların gerçekleştiği binaların girişlerinde PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.


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    Haberler Güncel Son dakika: Fransa'da PKK'ya operasyon! Ev, dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi: Çok sayıda gözaltı var