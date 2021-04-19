Fransa Cumhurbaşkanı Macron Montpellier’ye girerken yuhalandı! İşte o anlar…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde şok portestolarla karşılaştı. Montpellier merkez karakolunda polislerle bir araya gelen Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i karakol binası dışındaki Fransızlar tarafından yuhalandı. Macron daha sonra gittiği başka bir yerde ise istifaya çağrıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

"MACRON İSTİFA" SLOGANLARI

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.