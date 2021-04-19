RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Fransa Cumhurbaşkanı Macron Montpellier’ye girerken yuhalandı! İşte o anlar…

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Montpellier’ye girerken yuhalandı! İşte o anlar…

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Montpellier’ye girerken yuhalandı! İşte o anlar…
19.04.2021 23:20
Ana Sayfa 00:21
Fransızlar Macron’u...
Ana Sayfa 01:10
Alev Alev 24. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:16
Gece kulübüne çevrilen...
Ana Sayfa 00:42
Rusya Suriye’de muhalifleri...
Ana Sayfa 00:59
Uyanış Büyük Selçuklu 29....
Ana Sayfa 00:40
Gülşen’in verdiği poza tepki...
Ana Sayfa 00:45
Melisa Ural'ın paylaşımı...
Ana Sayfa 00:40
Gelecek Partisi Genel Başkanı...
Ana Sayfa 44:54
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 00:54
Esra Bilgiç’in yeni dizisi...
Ana Sayfa 03:21
İstanbul'da trafiği kilitleyen...
Ana Sayfa 00:36
Ezgi Eyüboğlu'na sevgilisi...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde şok portestolarla karşılaştı. Montpellier merkez karakolunda polislerle bir araya gelen Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i karakol binası dışındaki Fransızlar tarafından yuhalandı. Macron daha sonra gittiği başka bir yerde ise istifaya çağrıldı.


Cumhurbaşkanı , ülkenin güneybatısındaki kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

"MACRON İSTİFA" SLOGANLARI
Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

Haber Videoları