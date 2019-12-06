Fox TV’den bir skandal daha! Sigortasız şoförü mağdur ettiler 06.12.2019 18:28

FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının formatının çalıntı çıkmasının ardından bir skandal daha yaşandı. Söz konusu programın şoförlüğünü yapan Mustafa Özkaya, kaza geçirdi. Ancak Özkaya'ya 'Bu iş kazası değil' diye baskı yaptıkları ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, "Fatih Portakal- İsmail Küçükkaya ikilisi bakalım zor durumdaki çalışanlarını yarı yolda bırakan kanalları için ne diyecek?” diye sordu.

TV8'in Yemekteyiz formatını çalarak Zuhal Topal'la sofrada programını yayına sürdüğü ortaya çıkan FOX TV şimdi de farklı bir skandal ile gündeme oturdu.

Aynı program çekimlerinde kaza geçiren şoföre baskı yapıp 'Bu iş kazası değil' dedirttikleri ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, söz konusu şoför Mustafa Özkaya ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı.

"Seninle ilgileneceğiz şikayetçi olma" denildiği halde Özkaya'yı kanal yönetiminden kimsenin aramadığını yazan Ömer Karahan, "Ekranda her gün "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran Fatih Portakal- İsmail Küçükkaya ikilisinin sessizliği sürüyor. Fox TV'nin, TV8'den format çaldığını ortaya çıkaran SABAH gazetesine sansür uygulayan iki Fox'çu, bakalım zor durumdaki çalışanlarını yarı yolda bırakan kanalları için ne diyecek?" diye sordu.

İşte Ömer Karahan'ın o yazısı:

Formatı çalıntı çıkan, Fox TV'nin Zuhal Topal'la Sofrada programından bir skandal daha! Program çekimlerinde kaza geçiren şoföre baskı yapıp "Bu iş kazası değil" dedirttiler. Yatağa mahkum olan şoförü kaderine terk ettiler

YALAN SÖYLEYİP KANDIRDILAR

Program formatı hırsızlığıyla gündemde olan Fox TV'de skandalların sonu gelmiyor. Olay; Fox TV'nin, formatını TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz'den çaldığı Zuhal Topal'la Sofrada programında yaşandı. Programın yapım ekibinde sigortasız çalıştırılan şoför Mustafa Özkaya, bir yıl önce Bağcılar'daki çekimlerde kaza geçirdi.

50 yaşındaki Mustafa Özkaya, arabuluculuk teklifine yanıt vermeyen program ekibine dava açtı. Özkaya, kendisine hiçbir tazminat ödenmediğini de söyledi.

'BİR YILDIR ÇALIŞAMIYORUM'

Kanal yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, şikayetçi olma" deyip Özkaya'yı kandırdı. Ancak bir yıldır arayıp soran olmadı. Geçirdiği iş kazası nedeniyle yataktan güçlükle kalkabilen Özkaya, şunları söyledi: "12 aydır çalışamıyorum. Hastanede bunun normal bir kaza olduğunu söylemem için bana baskı yaptılar. Hiç kimse geçmiş olsun bile demedi."

OMERTA SESSİZLİĞİ

Ekranda her gün "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran Fatih Portakal- İsmail Küçükkaya ikilisinin sessizliği sürüyor. Fox TV'nin, TV8'den format çaldığını ortaya çıkaran SABAH gazetesine sansür uygulayan iki Fox'çu, bakalım zor durumdaki çalışanlarını yarı yolda bırakan kanalları için ne diyecek?