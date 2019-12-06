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CHP'li Engin Özkoç'un siyasi serüveni! İşte tartışma ve provokasyonların adamı Engin Özkoç

06.12.2019 17:03

Siyasete CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Özkoç 2011 yılında girdiği mecliste kavgalarla sık sık gündeme geldi. Parti içi çekişmeler ve en son AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'le yaşadığı tartışmayla uzun süre gündemde kaldı. İşte adı skandallara karışan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un siyasi hayatından kısa bir kesit...


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