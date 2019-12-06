Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti'den flaş açıklama 06.12.2019 18:35

AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret ve işsizlik konusunda açıklama yaptı.

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakanlık, işçi tarafı, işveren tarafı. Bunun bir geleneği var. Her taraf kendi pozisyonunu açıklayacak. Ortak bir noktada çözüm bulunmasıyla ilgili yaklaşım var. Bakanlığın yaklaşımı da hadisenin bileşenleriyle ortak bir nokta çıkarabilmektir. Hiç kimsenin tam olarak dediği olmuyor. Eminim ki bütün taraflar optimum bir noktada sistemin sürdürebilmesi açısından aynı mutabakatla gerçekleştirirler diye bir umudumuz var. Sürecin nasıl işleyeceği açıktır. Bakanlığımızın konuyla ilgili hassasiyet gösterdiğini biliyoruz.

"BAKANLIK GÖRÜŞEREK, UYUM VE MUTABAKAT ARAYARAK YAPAR"

Bakanlık işçi ve işveren bileşenleri arasında gerçekleşeceği konu. Bizi önerimiz şudur diye bir yaklaşımı ortaya koymamız doğru olmaz. Türk-İş'in öteden beri görüşü. 11. kalkınma planında bu tip düzenlemelerin mutabakat ve diyalogla yapılması var. Bakanlık da görüşerek, uyum ve mutabakat arayarak yapar. dedi.