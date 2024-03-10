Seçil Erzan futbolcuların parasını alırken ’Fatih Terim Fonu’ dedi mi? İşte yeni detaylar...

Yüksek gelir vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, gece yarısına kadar sürdü. Duruşmada savunmasına ek yapan Erzan, yine ilginç iddialarda bulundu.
Erzan'ın savunmasından bazı bölümler şöyle:
"Bilirkişi raporunda yer alan listeyi yaparken Hüseyin bey ve Nazlı da yanımda vardı. Ben o gece ölmeyi beceremedim, bana bu listeyi yaptırdılar. Bana o gece 'Milyar dolar da yaz' deselerdi yazardım. Herkes beni arayıp 'Bana şu kadar yaz' diyordu."
VALİZ VALİZ PARALAR
"Kapımda 10 tane tefeci vardı. Bana şantaj yapıyorlardı. Benden ekstra para istediklerinde tamam diyordum, karşılarında tir tir titriyordum. Fazla para verdiğim kişilerin bana ödeme taahhütleri vardı, onlara güveniyordum. Benim aracım yol ortasında durdurulup içindeki paralar alınıyordu. Bölge müdürüm anormallikler olduğunu fark etmişti. O zaman teftiş gelseydi, personelle görüşseydi oraya girip çıkan futbolcuları görebilirdi. Banka, bir şube müdürünün odasında paraya dokunması bile yasakken bu insanlar neden Seçil'in odasına valiz valiz parayla girip çıkıyor diye görmeliydi. Benimle üç gün boyunca yapılan toplantıda Hakan Ateş toplantı salonunda 'Zarar ziyan çıksın ortaya ödeyeceğiz' dedi. Ama yaptığım şeyleri onlarla direkt paylaşmıyordum ama gizlemiyordum da. Şubede her şey aleniydi. Bankanın kusuru da benim kusurumda ortaya çıksın."
FATİH TERİM FONU DEDİ Mİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, Erzan "Fatih Terim Fonu dedin mi" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Hoca bir dönem özel bankacılıkta zarar etmişti. Bankayı değiştirmek de istiyordu. Bana 300 bin dolar elden teslim etti ve 'Ne istersen yap, değerlendir bu parayı' dedi. 300 bin dolarla o an ne yaptığımı tam hatırlamıyorum ama bir yatırım yapmadım. Sonra da 1 milyon dolar verdi. Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları Fatih Terim'e ben verdim. 'Fatih Terim fonu' demedim, asla kabul etmiyorum. Bu Fatih Terim fonu kendilerinden çıkan bir şey oldu. Birkaç kişiye söylediğim oldu sadece zor dönemdeyken. Hatta 'Fatih Terim fonzedeleri' diye gruplar kurulmuş. Ben Hoca'ya bir fon kuracaktım, öyle bir planım vardı ama kurulamadı."