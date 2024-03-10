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Seçil Erzan futbolcuların parasını alırken 'Fatih Terim Fonu' dedi mi? İşte yeni detaylar...

Yüksek gelir vaadiyle ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan, geçtiğimiz gün 4. Kez hakim karşısına çıktı. İlginç iddialarda bulunan Erzan, “Fatih Terim Fonu” dedin mi sorusuna yanıt verdi. Ödemelerin yan sokakta yapıldığını dile getiren Erzan, “Banka, bir şube müdürünün odasında paraya dokunması bile yasakken bu insanlar neden Seçil’in odasına valiz valiz parayla girip çıkıyor diye görmeliydi” sözleriyle bankayı da suçladı.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 09:12 Güncelleme 10 Mart 2024, 09:16
Seçil Erzan futbolcuların parasını alırken ’Fatih Terim Fonu’ dedi mi? İşte yeni detaylar...

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Yüksek gelir vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, gece yarısına kadar sürdü. Duruşmada savunmasına ek yapan Erzan, yine ilginç iddialarda bulundu.

Erzan'ın savunmasından bazı bölümler şöyle:

"Bilirkişi raporunda yer alan listeyi yaparken Hüseyin bey ve Nazlı da yanımda vardı. Ben o gece ölmeyi beceremedim, bana bu listeyi yaptırdılar. Bana o gece 'Milyar dolar da yaz' deselerdi yazardım. Herkes beni arayıp 'Bana şu kadar yaz' diyordu."

VALİZ VALİZ PARALAR

"Kapımda 10 tane tefeci vardı. Bana şantaj yapıyorlardı. Benden ekstra para istediklerinde tamam diyordum, karşılarında tir tir titriyordum. Fazla para verdiğim kişilerin bana ödeme taahhütleri vardı, onlara güveniyordum. Benim aracım yol ortasında durdurulup içindeki paralar alınıyordu. Bölge müdürüm anormallikler olduğunu fark etmişti. O zaman teftiş gelseydi, personelle görüşseydi oraya girip çıkan futbolcuları görebilirdi. Banka, bir şube müdürünün odasında paraya dokunması bile yasakken bu insanlar neden Seçil'in odasına valiz valiz parayla girip çıkıyor diye görmeliydi. Benimle üç gün boyunca yapılan toplantıda Hakan Ateş toplantı salonunda 'Zarar ziyan çıksın ortaya ödeyeceğiz' dedi. Ama yaptığım şeyleri onlarla direkt paylaşmıyordum ama gizlemiyordum da. Şubede her şey aleniydi. Bankanın kusuru da benim kusurumda ortaya çıksın."

FATİH TERİM FONU DEDİ Mİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, Erzan "Fatih Terim Fonu dedin mi" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hoca bir dönem özel bankacılıkta zarar etmişti. Bankayı değiştirmek de istiyordu. Bana 300 bin dolar elden teslim etti ve 'Ne istersen yap, değerlendir bu parayı' dedi. 300 bin dolarla o an ne yaptığımı tam hatırlamıyorum ama bir yatırım yapmadım. Sonra da 1 milyon dolar verdi. Özellikle 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları Fatih Terim'e ben verdim. 'Fatih Terim fonu' demedim, asla kabul etmiyorum. Bu Fatih Terim fonu kendilerinden çıkan bir şey oldu. Birkaç kişiye söylediğim oldu sadece zor dönemdeyken. Hatta 'Fatih Terim fonzedeleri' diye gruplar kurulmuş. Ben Hoca'ya bir fon kuracaktım, öyle bir planım vardı ama kurulamadı."

YAN SOKAKTA ÖDEME
"İnsanlar kendi giderlerini belgeleyebiliyorlarsa gelirlerini de belgelemeliler, belgeleyemiyorlar, işte o gelir bendim. Herkes zenginleşiyor, 1+1 evde oturan villada oturuyor, arabasını yükseltiyordu. Benim babamın kefen parasını bile aldılar. Bana Florya yan sokakta verilen paralar 'Al nasıl değerlendiriyorsan değerlendir' şeklinde borç verildi. Ben herkese Fatih Terim fonu var demedim. Birkaç kişiye zor dönemde söylemiştim. Mesela Muslera bunu gözümün önünde hocadan teyit ettirmişti."

ERZAN'IN ARACININ ÖNÜNÜ KİM KESTİ?
Milliyet'te yer alan habere göre, Seçil Eran'ın avukatı Nazlı Karaaslan, "Erzan'ın aracının önünü kesip içindeki paraları alan kim?" sorusuna "Kuzeni Tanın Yılmaz, Tanın'ın eşi Merve Yılmaz, Hüseyin Eligül, eşi Sermin Eligül ve Moci olarak bilinen İranlı Mojtaba Haghani, Seçil Erzan'ın aracının önünü kesip torpido ve bagajına bakmış, para varsa almışlar. Bazen bu isimler Erzan'ın evine kadar gidip para için çekmeceleri kontrol etmişler" şeklinde yanıt verdi.

PEKİ PARALAR NEREDE?
"Bir şube müdürünün banka dışında para alıp vermesi hatta şubede paraya dokunması bile yasak. Florya'da, yan sokakta ödenen bir paranın bir bankada değerlendirilmeyeceğini biliyorlardı. Değerlendireyim diye borç verdiler bana. Seçil bu parayı fazlasıyla öder diye verdiler. Ödemeleri yapamadığım dönemde evimin kapılarını yumrukluyorlardı, bankanın kapısında bekliyorlardı. O zaman para nerede? Benim param yok. 2022'de kimler zenginleşmiş onlara bakılsın. Malımı mülkümü, her şeyimi kaybettim. Türkiye'nin en büyük dolandırıcısı yaptılar beni. Müştekiler benim bir telefonumla gelmediler, teknik direktör kamplarında konuşuluyordu. Gerçekten fon kurulsaydı kurtuluş olacaktı. Birbirini tamamlayan bir silsileyle devam etti."

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