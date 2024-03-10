Seçil Erzan futbolcuların parasını alırken ’Fatih Terim Fonu’ dedi mi? İşte yeni detaylar...

Yüksek gelir vaadiyle aralarında Arda Turan , Emre Belözoğlu , Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan 'ın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, gece yarısına kadar sürdü. Duruşmada savunmasına ek yapan Erzan, yine ilginç iddialarda bulundu.

Erzan'ın savunmasından bazı bölümler şöyle:

"Bilirkişi raporunda yer alan listeyi yaparken Hüseyin bey ve Nazlı da yanımda vardı. Ben o gece ölmeyi beceremedim, bana bu listeyi yaptırdılar. Bana o gece 'Milyar dolar da yaz' deselerdi yazardım. Herkes beni arayıp 'Bana şu kadar yaz' diyordu."

VALİZ VALİZ PARALAR

"Kapımda 10 tane tefeci vardı. Bana şantaj yapıyorlardı. Benden ekstra para istediklerinde tamam diyordum, karşılarında tir tir titriyordum. Fazla para verdiğim kişilerin bana ödeme taahhütleri vardı, onlara güveniyordum. Benim aracım yol ortasında durdurulup içindeki paralar alınıyordu. Bölge müdürüm anormallikler olduğunu fark etmişti. O zaman teftiş gelseydi, personelle görüşseydi oraya girip çıkan futbolcuları görebilirdi. Banka, bir şube müdürünün odasında paraya dokunması bile yasakken bu insanlar neden Seçil'in odasına valiz valiz parayla girip çıkıyor diye görmeliydi. Benimle üç gün boyunca yapılan toplantıda Hakan Ateş toplantı salonunda 'Zarar ziyan çıksın ortaya ödeyeceğiz' dedi. Ama yaptığım şeyleri onlarla direkt paylaşmıyordum ama gizlemiyordum da. Şubede her şey aleniydi. Bankanın kusuru da benim kusurumda ortaya çıksın."