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FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Futuh’tan Başkan Erdoğan’a mesaj: ’’Filistin’in de size ihtiyacı var’’
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FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Futuh’tan Başkan Erdoğan’a mesaj: ''Filistin'in de size ihtiyacı var''

Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:08:27

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, İstanbul’daki "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu" toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan hitap eden Futuh, “Sayın Cumhurbaşkanı, bizim size ihtiyacımız var, Filistin’in de size ihtiyacı var” diyerek uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekti ve iki devletli çözüm için Türkiye'nin liderliğinde bir barış süreci çağrısında bulundu.

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