19 yıllık firari bankacı emekli maaşını çekerken yakayı ele verdi.

İstanbul'da 2003 yılında özel bir bankanın Esenyurt ve Bayrampaşa şubelerinde müdürlük yapan Elbeyi Alemdağ ilgili ve güven veren tavırlarıyla gönlünü kazandığı müşterilerinin hepsini tek tek dolandırmıştı.

İddiaya göre bankaya para yatırmak isteyen müşterilere kağıt imzalattığı sırada araya boş dekontlar koyup onları da imzalatıyor.

Müşterilerin hesabına geçen parayı kısa bir süre sonra çekiyordu. Alemdağ bu yöntemle tam 39 müşterisini 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlin dolandırmıştı. İngiltere'de yaşayan bir gurbetçinin parasını çekmek için gittiğinde hesabının boş olduğunu görünce oyunu ortaya çıkan dolandırıcı müdür o gün hesabına geçirdiği paralarla sırra kadem basmıştı.

EMEKLİ MAAŞINI ÇEKERKEN YAKALANDI

Sabah'taki habere göre o günden bu tarafa aranan binbir surat dolandırıcı Elbeyi Alemdağ hem çalıştığı bankayı mağdur etmiş hem de 39 kişiden milyonlarca dolar almıştı. Aradan geçen yıllara rağmen şüphelini yakalanamaması üzerine ekipler yeniden bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de bulunan bankaya emekli aylığını çekmeye gittiği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından da Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NELER OLMUŞTU

O dönem çıkan haberlerde de birçok kez yer alan olayda binbir surat dolandırıcı aranıyor başlığı ile duyurulan dolandırıcının sık sık yüz şeklini değiştirdiği öne sürülmüştü. Yine o yıllarda bankanın, dolandırılan mevduat sahiplerine ödeme yapmayacağını duyurması üzerine 39 mağdur genel müdür ve yardımcılarını savcılığa şikayet etmişti. Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ise iddiaya göre şöyle yaşanmıştı.

BANKA MÜDÜRÜ

Elbeyi Alemdağ, bankada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Esenyurt Şubesi Müdür Yardımcısı oldu. Hızla terfi eden Alemdağ, Bayrampaşa Şubesi Müdürü olarak atandı. Tanıyanların son derece kibar bulduğu, odasındaki plaket ve beratlarla göz dolduran Alemdağ, güven verdiği müşterilerinin işlemleriyle bizzat ilgilendi. Aralarında eşinin akrabalarının da bulunduğu, çoğu yurtdışında yaşayan müşterilerinin bazılarına yüksek faiz vaat eden, bir kısmını yatırım fonlarına yönlendiren Alemdağ, iddiaya göre ilk açığını İngiltere'de yaşayan bir gurbetçinin, acil paraya ihtiyacı olduğunu belirterek Alemdağ'ın yanına gitmesiyle verdi.

PARALARI ALIP KAÇTI

Paranın vadesinin 3 gün sonra dolacağını söylemesine rağmen müşterisini ikna edemeyen Alemdağ, aynı gün öğleden sonraya randevu verdi. Öğleden sonra bankaya giden mağdur gurbetçi hesabını bulamazken, Alemdağ'dan o saatten itibaren bir daha Haber alınamadı.

Alemdağ'a, 1997 yılında öğretmenlikten emekli olunca aldığı 20 bin Alman markı tutan ikramiyesini kaptıran başka bir mağdur ise, parayı yatırırken müdürün işlem için önüne çok sayıda evrak koyduğunu belirterek başına gelenleri, 'Şaka bile yaptım. 'Süleyman Demirel'in önüne konsa bu kadar evrak 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olmak ister' dedim.

EVRAKLARIN ARASINA BOŞ DEKONT YERLEŞTİRMİŞ

Meğer daha parayı yatırırken evrakların arasına boş dekontlar koymuş, o dekontlarla benim parayı çekmiş. Ağabeyim vadeli hesaba para yatırmıştı. Onun parasını hemen 3 gün sonra çekmiş. Bazı mağdurların paralarını yatırdığı gün çekmiş. Bazılarının yurtdışına çıkmasını beklemiş. Evine gidiyoruz. Eşi, 'Ben de mağdurum, bizi de bırakıp gitti' diyor' sözleriyle anlatmıştı.