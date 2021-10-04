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Film sahnelerini aratmayan operasyon! O anlar drone ile görüntülendi: 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Film sahnelerini aratmayan operasyon! O anlar drone ile görüntülendi: 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi
04.10.2021 10:13
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Bursa'da narkotik polisi son yılların en büyük operasyonuna imza attı. Nefes kesen takiple binlerce genci zehirleyecek 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fırtına isimli köpeğin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan bir zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyon anı drone ile de havadan takip edildi.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ile yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibe başladı.

ARAÇ TAKİBE ALINDI
Ekipler şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı takibe aldı.




DRONE İLE KOVALAMACA
Drone destekli yapılan takip sonucu polis ekiplerini fark eden şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.



OTOMOBİLİN ÖNÜ KESİLDİ
Kısa süren kovalamaca sonrası şüphelinin bulunduğu otomobilin önü kesilerek durduruldu.

Operasyonda L.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Narkotik detektör köpeği Fırtına'nın araçta yaptığı aramalarda ise spor çanta içinde 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan L.A. tutuklandı.

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