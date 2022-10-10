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Fikirtepe patlaması son dakika: Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması

Fikirtepe patlaması son dakika: Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması
10.10.2022 13:45

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Son dakika haberi... İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Valilik, Kadıköy'deki patlamanın kesin sebebinin İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Gelen son dakika haberine göre, Olayla ilgili yürütülen soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

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