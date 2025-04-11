FETÖ'ye "İMAŞ" çalışması! Sahte diplomanın diyeti FETÖ okulu mu? TAKVİM "Gülbahar" belgelerini açıkladı!

Ekrem İmamoğlu'nun hissedarı olduğu Hasan İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İMAŞ 1997'de Gülbahar Hatun Koleji'ni açtı. Bu okul 2016'ya kadar FETÖ'ye eğitim üssü oldu. 1990 yılında KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne yapılan usulsüz yatay geçişle İMAŞ'ın kuruluşunun aynı döneme denk gelmesi oldukça dikkat çekici. Yatay geçiş nedenine "ekonomik durumum iyi değildir" cevabı veren İmamoğlu'nun aynı dönemde özel bir okul kuracak kadar varlıklı olduğu belgelerle ortaya çıktı. Tam da bu noktada "Yatay geçişin diyeti Türkiye'deki ilk FETÖ okulunu açmak mıydı?" sorusu önem kazandı. Takvim.com.tr, İMAŞ'ın ve FETÖ kolejinin izini sürdü. Türkiye'nin konuşacağı bilgi ve belgelere ulaştı.